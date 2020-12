Prečo sa dám zaočkovať?

V dnešnej dobe sa prenecháva priveľa online priestoru konšpirátorom/dezinformáciám - preto som sa rozhodol napísať, prečo sa chcem zaočkovať.

Každodenne čítam o tom, ako si ľudia v televízii nechávajú pichať vitamín C, po vakcinácii odpadávajú, alebo používajú "fejkové" ihly. Toto sú iba niektoré z argumentov, ktoré určití ľudia používajú, aby vysvetlili, prečo sa nechcú dať očkovať (teórie o čipovaní a podobné radšej ani nebudem spomínať). Ak sa niekto rozhodne nedať sa zaočkovať, je to samozrejme ich rozhodnutie. Rovnako, ak sa niekto naozaj obáva o svoje zdravie a má podložené dôvody proti vakcinácii, mojím úmyslom nie je útočiť na nich.

Vo väčšine prípadov však nejde o ľudí, ktorí svoje rozhodnutie zakladajú na detailnom pochopení vlastného zdravotného stavu, alebo na overených vedeckých štúdiách. Najväčší a najhlasnejší odporcovia vakcinácie väčšinou robia toto proti-očkovacie rozhodnutie bez rozumných argumentov, alebo iba kvôli emóciám a manipulácii a neobťažujú sa niečo si o danej tématike zistiť. Najväčší paradox je ten, že sú to presne títo ľudia, ktorí stále hovoria, že musíme byť kritickí a nespoliehať sa len na oficiálne informácie. Zároveň však neponúkajú nič vierohodné, naopak, zakladajú celú argumentáciu na "jedna pani povedala", "známy v Nemecku videl v správach hento a tamto" alebo "ja nie som ovcaaaa".

Argumenty o tom, že bola vakcína vyvinutá príliš rýchlo a nespĺňa všetky potrebné protokoly boli opakovane vyvrátené - áno, tieto vakcíny boli vyvinuté rýchlejšie ako obyčajne, avšak to neznamená, že nespĺňajú najvyššie štandardy. Jediné, čo naozaj nevieme, je aký bude dlhodobý účinok týchto očkovaní - avšak technológie, ktorými boli tieto očkovacie látky vyvinuté nie sú nové, a presne vďaka tomu sú verejné inštitúcie aj súkromné spoločnosti ochotné potvrdiť, že tieto látky nebudú mať na ľudí škodlivý dopad.

Prečo sa teda nechám zaočkovať? Ja odmietam žiť v stálom strachu a myslieť si, že sa ma vlastný štát s podporou 99% vedcov snaží zamordovať alebo načipovat. Verím, ze vedci a lekári, ktorí sa v danej problematike vyznajú, by mi vedome neodporučili niečo, čo by pre mňa mohlo byť nebezpečné. Tiež si nemyslím, že som sám odhalil nadnárodnú konšpiráciu o kontrole celého ľudstva... Čo však vidím je to, že dennodenne zomierajú aj na Slovensku desiatky ľudí na COVID-19. Áno, môžeme diskutovať o tom, že naše štatistiky nie sú úplne presné a že sú spôsoby ako ich vylepšiť. To však nič nemení na tom, že mnoho ľudí zomiera, priamo či nepriamo, na ochorenie, ktoré s novými očkovacími látkami dokážeme eradikovať, tak ako sme to urobili s nespočtom iných ochorení v minulosti.

To je jednoducho fakt, a ja pevne verím že aj najväčší popierači covidu priznajú, že reálne na tento vírus ľudia denne umierajú a mnohí iní budú mať trvalé následky aj po vyliečení. Očkovanie nie je nič nové a nebyť takéhoto neprimerane veľkého priestoru, ktorý má k dispozícii skupina odporcov (vďaka novodobým technológiám) podobný článok by som ani nemusel písať. Keďže si však ani nechcem predstaviť, ako ťažko musia ľudia znášať prípady, kedy sa kvôli nim nakazil niekto z ich rodiny alebo známych, a covidu podľahol, budem zodpovedný a nechám sa zaočkovať. Pre mňa to môže znamenať chvíľkovú nepohodu, ale pre niekoho z môjho okolia to môže znamenať ochránenie pred veľmi vážnymi dôsledkami. A vedomie toho, že takto môžem pomôcť ochrániť iných ľudí, mi za to stojí. Všetky ďalšie výhody (ako napr. znovuotvorené podniky, hranice a záchrana mnohých malých a stredných podnikov) sú už len pridaným bonusom.