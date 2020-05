Hodnotoví politici alebo pokrytci?

Všetci sme zaregistrovali že poslanci NRSR nedávno nevzali na vedomie správu o činnosti verejnej ochrankyne práv. Išlo však naozaj o hlasovanie podľa svedomia, alebo sa stranícke "hodnoty" menia podľa aktuálnej situácie?

14 mája 2020 sa v parlamente hlasovalo o výročnej správe o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2019 a výsledok tohoto hlasovania mnohých prekvapil. Potešil určité skupiny, ktoré si po hlasovaní zatlieskali a mohli sa potľapkať po pleci že ako dobre to tomu hnusnému liberalizmu ukázali. Čo je však podľa mňa ešte horšie je to, že to všetko v umožnili dve zo štyroch vládnych strán. Preto som si povedal, že by bolo dobré porovnať, ako o podobnej správe naši "hodnotoví" politici hlasovali tento rok s minuloročným hlasovaním.

Je až zarážajúce, ako veľmi sa ľudské osobné a hlboko zakorenené hodnoty dokážu zmeniť za jeden rok. Pretože správa p. Patakyovej nie je tá, ktorá sa nejako zásadne zmenila - aj minulý rok spomínala všetky tie témy, ktoré boli tentoraz označené za problematické. Ak by ste si chceli správy sami porovnať, tu nájdete minuloročnú a tu tohtoročnú správu. Čo sa však zmenilo, bolo, ako sa k tejto správe postavili politické strany. Minulého roku hlasovalo za vzatie na vedomie tejto správy 108 poslancov, 2 boli proti a 23 poslancov sa zdržalo. Zvyšok bol buď neprítomný, alebo zabudol zahlasovať. Záznam o hlasovaní nájdete tu.

Tento rok sa však situácia zmenila. Za vzatie na vedomie bolo 34 poslancov, proti ich bolo 50 a zdržali sa 46-ti. Ďalších 20 poslancov buď nehlasovalo, alebo vôbec neprišli na hlasovanie. Záznam o hlasovaní nájdete tu. To, že mnohí z nich nepochopili o čo v správe išlo, alebo chceli jednoducho vyslať silný politický signál ich nesúhlasu s prácou našej ombudsmanky, v tomto blogu riešiť nechcem. Skôr ma zaujímalo, či je naozaj za tento výsledok zodpovedná povolebná obmena poslancov a hlasovanie podľa svedomia, alebo v našom parlamente sedia pokrytci, ktorí menia svoje "hodnoty" každý rok podľa toho, ako im to vyhovuje.

Začnem stranami, ktoré sú v hlasovaniach v tejto téme konzistentné. Poslanci strany SaS hlasovali všetci za, tento a aj minulý rok, s výnimkou chýbajúcich poslancov. Veľmi rád by som v tejto kategórii pokračoval, avšak tu ten zoznam končí. Strana Za ľudí síce celá hlasovala za, avšak keďže táto strana v minulom období v parlamente nebola, nie je s čím hlasovanie porovnať.

Poslanci ĽSNS sa minulého roku všetci zdržali, a tento rok všetci hlasovali proti. To, k čomu minulého roku nezaujali jasné stanovisko sa zrazu stalo veľkým problémom a nevzatie na vedomie tejto správy ocenili potleskom - priznám sa, že toto ma veľmi neprekvapuje.

Poslanci SMER-SD hlasovali minulý rok všetci za - s výnimkou Ľuboša Blahu, ktorý sa asi nestihol na hlasovanie načas vrátiť z bufetu a Jána Podmanického, ktorý bol neprítomný. Tento rok nehlasoval za ani jeden poslanec tejto strany, 4 hlasovali proti a väčšina sa zdržala. Presnejšie Martin Nemky a Marián Kéry sa rozhodli hlasovať proti, aj keď minulého roku boli za. Nový poslanec Anton Stredák bol proti tiež, rovnako ako aj poslanec Podmanický, ktorý nedávno ohlásil založenie spoločnej platformy s ĽSNS.

Ocenenie Skokan roka si jednoznačne zaslúži strana Sme Rodina. Minulého roku totiž všetci poslanci tejto strany (Boris Kollár, Milan Krajniak, Ľudovít Goga, Petra Krištúfková, Adriana Pčolinská, Peter Pčolinský, Zuzana Šebová a Peter Štrachoň) hlasovali za. Tento rok hlasovala komplet celá strana proti a všetci spomenutí poslanci - s výnimkou Štrachoňa a Krajniaka, ktorý sa stal ministrom - otočili svoje hodnotové kompasy o 180 stupňov. Prečo sa rozhodli takto zmeniť názor síce netuším, ale zaváňa mi to populizmom...

Na záver tu máme stranu OĽANO. Minulý rok hlasovali všetci poslanci za, s výnimkou neprítomných. Tento rok hlasovalo za z celého počtu 53 poslancov iba 11 a 14 poslancov bolo proti. Okrem Gábora Grendela (ktorý bol minule za a tentokrát sa zdržal) nenastali zmeny v hlasovaní jednotlivých poslancov, avšak nastala zásadná zmena v hlasovaní celého subjektu. To celkom jasne ukazuje, že ak niekto volil OĽANO v 2016 a znovu aj v 2020, volil v podstate inú stranu, minimálne čo sa týka hodnôt. Je zrejmé, že táto chýbajúca konzistencia v hlasovaní teda voličom buď: 1. nevadí, 2. nerátali s ňou, alebo 3. bola pre nich žiaduca. Tak či tak, nedá sa povedať, že sa môžeme spoľahnúť na konzistenciu v ich hlasovaní.

Nech si každý sám vyvodí svoje závery. Podľa mňa je však až poľutovaniahodne veľká časť našich poslancov hodnotovo nekonzistentná a aj v takých základných ľudskoprávnych otázkach, ako je vzatie na vedomie výročnej správy ombudsmanky, sa už nemôžeme spoliehať na náš parlament. Preto si myslím, že je na mieste začať sa obávať toho, čo nás ďalšie 4 roky v oblasti ľudských práv čaká.