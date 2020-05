Ako (ne)diskutovať s euroskeptikom

Občas sa zapojím do diskusií na FB len preto, aby som si precvičil argumentáciu a prispel k tomu, aby sa sociálne siete neplnili iba dezinformáciami. Ako na najčastejšie "argumenty" EÚ-skeptikov reagujem som spísal v tomto blogu.

V posledných rokoch sa objem dezinformácií mnohonásobne zväčšil a je zjavné, že mnoho ľudí sa celkom ľahko nechá presvedčiť. Stačí aby sa vytvorila pozícia MY vs. ONI, prekrútilo pár informácií a celé sa to podfarbilo pocitom nebezpečia. EÚ je vďačným terčom hejtu už dlhé roky, podľa môjho názoru hlavne preto, že naše vlády si pravidelne privlastňovali úspechy EÚ a prezentovali ich ako svoje vlastné a zároveň sa im EÚ hodila ako ideálna výhovorka pre všetko, čo nefungovalo. Hneď na začiatok by som chcel podotknúť, že Únia nie je dokonalá a určite je na mieste diskusia o tom, ako ju vylepšiť a zefektívniť, ale zároveň som presvedčený o tom, že je pre nás členstvo veľmi prospešné a EÚ je jeden vynikajúci projekt. Druhou dôležitou vecou je uvedomiť si, že aj keď sedíme za počítačom, stále komunikujeme s druhým človekom, ktorý má kopec svojich problémov a životných starostí, takže osobné útoky alebo vysmievanie sa zo zlej gramatiky sú podľa mňa nevhodné. Taktiež si nemyslím, že desať výkričníkov, permanentný caps lock a invektívy sú správnou cestou v online diskusiách, a teda sa radšej pozriem na to ako reagovať na argumenty euroskeptikov, ktoré sa dajú zhrnúť do troch hlavných kategórií:

1. EÚ nám diktuje čo a ako robiť a my v tom nemáme žiadne slovo

Najčastejším argumentom je, že existuje akýsi tajomný diktát a eurokrati z Bruselu úplne odtrhnutí od reality nám niečo prikazujú alebo zakazujú.

(FB diskusia)

Tento názor väčšinou pramení v tom, že veľa ľudí ani netuší, ako EÚ vlastne funguje. Prednáška zo základov európskeho práva na FB neprichádza do úvahy a teda môže byť problémom vysvetliť, ako daný systém funguje. Áno, eurokomisári síce nie sú priamo volení, ale zároveň ani nemajú rovnakú pozíciu ako bežná vláda a jej ministri. Osobne zvyknem v krátkosti vysvetliť, že eurokomisári sa síce nevolia priamo, ale navrhujú ich priamo zvolené vlády členských štátov a tiež musia byť ako celé kolégium potvrdení európskym parlamentom, v ktorom sedia nami priamo zvolení poslanci.

Rovnako mnoho ľudí nerozumie tomu, že komisia síce môže predkladať návrhy zákonov, ale tento proces nefunguje rovnako, ako napr. na Slovensku. U nás je totiž vláda zložená z predstaviteľov strán, ktorí majú väčšinu v parlamente, a teda svoje návrhy dokážu aj sami schváliť. V EÚ je drvivá väčšina zákonov prijatá takzvaným Riadnym legislatívnym postupom. To v skratke znamená, že na prijatie novej regulácie alebo nariadenia je potrebný súhlas európskeho parlamentu A TIEŽ aj Rady EÚ, v ktorej sedia všetky členské štáty. A to už nehovorím o konzultáciách národných parlamentov a ďalších procesoch slúžiacich na zlepšenie tejto legislatívy.

Jednoducho povedané, Slovensko je súčasťou týchto rozhodnutí. Nie sú to nejaké výmysly jedného úradníka, ktoré spísal, lebo nemal čo robiť medzi točením sa na stoličke a obedom. Áno, nie vždy musíme súhlasiť s určitým návrhom, a tiež sa môže stať, že pri určitých návrhoch bude náš záujem prehlasovaný. Ale takto funguje demokracia - nie vždy je možné vyhovieť každému, kompromisy sa robia na dennodennej báze a ak si niekto myslí, že 5.5 miliónová krajina vždy dosiahne, čo sama chce v 440 miliónovom spolku, jeho pohľad na svet je veľmi zjednodušený. Zároveň je dôležité povedať, že v mnohých citlivých témach sa v Rade hlasuje princípom jednomyseľnosti. V oblastiach ako sú: financie EÚ, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, členstvo, občianstvo, nepriame zdaňovanie, spravodlivosť a vnútorné veci, atď. stačí, že jeden jediný štát s návrhom nesúhlasí, a daný zákon neprejde. Slovensko by teda dokázalo v týchto oblastiach samo zastaviť akúkoľvek nežiaducu legislatívu, aj napriek tomu aká sme malá krajina. Vo mnohých prípadoch sú však v Rade návrhy prijímané jedmoyseľne aj keď sa to nevyžaduje, pretože EÚ si je vedomá, že na to, aby fungovala efektívne, je potrebné prispôsobiť svoju legislatívu čo najväčšiemu počtu ľudí.

Každému, kto si myslí, že Slovensko predsa len nemá v EÚ dostatočný hlas odporúčam, aby si vyskúšal prácu na našom Stálom Zastúpení pri EŮ, kde pracuje veľké množstvo expertov a diplomatov, ktorí zastupujú Slovenské záujmy, mnohokrát pracujú dlho do noci, aby sa uistili, že prerokovávané texty majú čo najlepší dopad na našich občanov a dokážu toho dosť ovplyvniť. A keď na to niekto nemá túto možnosť, mohol by aspoň sledovať napríklad aj FB stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a nie iba hlavnésprávy.sk a profil pána europoslanca Uhríka.

2. EÚ sa stará iba o hlúpe nariadenia (napr. zakrivenie uhoriek) a ignoruje dôležité problémy, ako napríklad riešenie koronakrízy

(FB diskusia)

Druhým najčastejším argumentom je, že EÚ produkuje iba nepotrebné nariadenia, ktoré nám len komplikujú život a potrebným veciam sa nevenuje. Typickým príkladom zvykne byť nariadenie týkajúce sa zakrivenia uhoriek. Tu vždy odpovedám, že ak vie komentujúci uviesť iba zopár príkladov zbytočných nariadení, tak sme na tom predsa len dobre. Zvyknem dodať, že klasifikácia uhoriek existovala dávno pred tým ako ju komisia zjednotila (z dôvodu ľahšieho oddelenia tried, napríklad kvôli industriálnemu krájaniu) a nijak predsa nezakazuje predávanie krivých uhoriek. Jediné čo sa vyžaduje je ich správne a jednotné označenie. Väčšina ľudí nebude schopná pomenovať iné "nepotrebné nariadenie", avšak nájdu sa aj takí, ktorí majú dezinfo-weby načítané od A po Z a začnú vyťahovať menej známe príklady. V tom prípade odporúčam urobiť si vlastný prehľad a názor a nezabúdať, že ani EÚ nie je dokonalá a niekedy sa nejaké hlúposti môžu schváliť. Hlavne nezabúdať, že tak či tak ide o absolútne minimálne percento z celkovej legislatívy.

Čo sa týka druhej časti - a teda ignorovaniu reálnych problémov - tu sa opäť raz prejavuje neinformovanosť občanov a úspešné šírenie dezinformácií, ktoré som už spomínal. Ako príklad si môžeme zobrať nedávny prieskum o tom, kto nám v čase koronakrízy najviac pomáha. Až 67 percent opýtaných povedalo, že Slovensku pomáha Čína a 25 percent sa vyjadrilo, že nám pomáha Rusko. To, že nám pomáha EÚ si myslelo iba 22 percent ľudí. Fakty sú úplne jednoznačné - Rusko nám počas krízy absolútne nijako nepomohlo a aj napriek tomu si v porovnaní s EÚ viac ľudí myslí, že nám pomáha práve Rusko.

Čím to je? Je to dôsledok úspešnej Ruskej propagandy? Alebo nedostatočné informovanie o svojich činnostiach zo strany EÚ? Podľa mňa za to môže oboje, ale jedným dychom dodávam, že hodnoverne informovať masy ľudí bez využívania klamstiev, senzácií a prekrúcania je omnoho ťažšia úloha, s ktorou sa musí EÚ vysporiadať. Presne pre to je podľa mňa našou osobnou povinnosťou informovať našich blízkych a zapĺňať online priestor overenými a pravdivými informáciami. Pretože dať ruky vbok a čakať, že EÚ zdesaťnásobí svoj komunikačný rozpočet (čo by sa tiež kritizovalo, pretože by mohli byť peniaze lepšie využité) a zvládne to v dnešnej dobe sama je podľa mňa nesprávny prístup. A pritom to nie je také ťažké. Pokojne len stačí zdieľať overené informácie, nenechať sa zlákať bombastickými nadpismi a používať kritické myslenie. FB stránka Zahraničná politika sa nás týka robí mnoho užitočných grafík, ktoré dokážu rýchlo a jasne zosumarizovať danú problematiku a ich zdieľanie nezaberie viac ako pár sekúnd. To isté platí aj o Zastúpení Európskej Komisie na Slovensku.

(FB stránka: Zahraničná politika sa nás týka )

(FB stránka: Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku)

Samozrejme, vierohodných zdrojov je viacero a vybrať si môžeme ktorýkoľvek sa nám najviac páči, ale dôležité je vyhýbať sa konšpiračným a dezinfo webom (príklad ich zoznamu tu). Tiež odporúčam iniciatívu slovenskej polície Hoaxy a podvody.

3. EÚ nám nanútila ilegálnych imigrantov a tlačí nám do hlavy samé zvrhlé hodnoty

Na záver spomeniem tému imigrácie a liberálnych hodnôt. Tieto témy sú vďačnou muníciou pre EÚ-skeptických diskutérov a to hlavne preto, že v ľuďoch vzbudzujú silné emócie. Hodnotové otázky sú problematické, pretože mnoho ľudí má úplne iný svetonázor a spochybňovanie ich vnútorného sveta sa väčšinou stretáva s agresívnou reakciou. Inou témou sú ľudské práva, kde už osobne nemám problém pustiť sa aj do ostrejšej debaty, pretože ide o ochranu práv najzraniteľnejších, bez ktorej by sa naša spoločnosť vrátila do dôb temna a EÚ sa za ich ochranu aktívne zasadzuje. Nezabúdajme, že všetci sme ľudia máme právo verejne propagovať vlastný názor, ale len pokiaľ tým názorom neprimerane neubližujeme iným. Tejto téme však nepomáha to, že ju naši politici tak aktívne a negatívne spolitizovali počas nedávnych kampaní. Netreba ale zabúdať, že ak sa necítite bezpečne pri agresívnych a zastrašujúcich prejavoch v online priestore (napr. keď sa Vám niekto začne vyhrážať tým že zistí kde bývate, ublížením, atď.) je lepšie takúto diskusiu opustiť, vyhotoviť si screenshoty a obrátiť sa na Políciu SR.

Imigrácia je téma, ktorá je individuálne aj vo vzťahu k EÚ opakovane zneužívaná na "strašenie" populácie. Väčšina diskutérov však podľa mojej skúsenosti celkom rýchlo zmĺkne po tom, keď sa ich opýtate, koľko tých "hrozných" ilegálnych imigrantov naozaj na Slovensku máme. Ak si neuvedomia, že naozaj hovoria nezmysly, často nasledujú argumenty typu "ale čo keby", "moja sesternica žije v Nemecku a je to som strašné, bojí sa chodiť po ulici" a "veď ty počkaj kým ti znásilnia bojuschopní afričania tvoju ženu". Nie vždy je možné niekoho presvedčiť. Občas na nich zaberú štatistiky, alebo osobná skúsenosť (v mojom prípade som osobne žil v zahraničí a práve cuzdinci sa ku mne správali lepšie ako "našinci"), ale niekedy je vnútorný svet oponenta príliš uzavretý, aby prijal čokoľvek mimo svojej vlastnej pravdy. Potom už len zostáva pripomenúť, že pri imigrácii má stále posledné slovo členský štát a nie Brusel. Ja zvyknem dodať, že by som rád videl, ako by sa správali Slováci keby žili v reálnej vojnovej zóne, hlavne keď vezmene do úvahy, ako sa ľudi bijú o mydlo a toaletný papier už teraz, počas koronakrízy...

Ak bol pre Vás tento článok užitočný, neváhajte ho zdieľať ďalej. A dajte like aspoň jednej zo spomenutých stránok, robia fakt dobrú prácu ;)